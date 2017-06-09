В транспорте Екатеринбурга летом опробуют повременной тариф

Сюжет Транспортная революция в Екатеринбурге

Екатеринбург в 2017 году готовится к транспортной реформе и внедрению нового проекта маршрутной сети общественного транспорта.

С 1 июля администрация Екатеринбурга на группе волонтёров будет тестировать повременной тариф в троллейбусах и трамваях.

Если в течение месяца оборудование покажет себя хорошо, то к апробации присоединятся муниципальные автобусы, а ещё через месяц — коммерческие перевозчики. «Повремёнка» будет работать только на базе Е-карты. Об этом в эфире ЕТВ рассказал зампредседателя комитета по транспорту администрации Екатеринбурга Сергей Яскевич. Если тестирование пройдёт нормально, то с 1 октября повременной тариф будет доступен всем горожанам.

— По поводу стоимости пока не принято окончательное решение. У нас есть три варианта времени — 30, 40, 60 минут. Если будет небольшой интервал, то поездка будет равна 28 рублям, а если примут большой временной промежуток, то стоимость составит, к примеру, полтора нынешних билета, — сказал Сергей Яскевич.