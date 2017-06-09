Депутаты Госдумы продлили полномочия Эльвиры Набиуллиной на посту главы ЦБ ещё на пять лет

Эльвира Набиуллина будет руководить ЦБ ещё пять лет. Фото: пресс-служба Банка России

Сегодня депутаты Государственной Думы проголосовали за продление полномочий главы Банка России Эльвиры Набиуллиной ещё на пять лет. Об этом сообщает ТАСС.

Новый срок полномочий Эльвиры Набиуллиной начнётся с 24 июня 2017 года. Напомним, она возглавила Центробанк в 2013 году.

Судя по тексту выступления Эльвиры Набиуллиной перед депутатами Госдумы, опубликованном на сайте Банка России, глава ЦБ считает одной из своих основных задач на перспективу — обеспечение стабильно низкой инфляции в стране.

— Не просто достичь 4% один раз, один месяц, два месяца, а обеспечить стабильный уровень низкой инфляции, — сказала председатель Банка России.