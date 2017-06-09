Областная газета
Экономика 9 июня 2017, 18:38

Депутаты Госдумы продлили полномочия Эльвиры Набиуллиной на посту главы ЦБ ещё на пять лет

Банк России, Госдума, Эльвира Набиуллина, назначение

Эльвира Набиуллина будет руководить ЦБ ещё пять лет. Фото: пресс-служба Банка России

Сегодня депутаты Государственной Думы проголосовали за продление полномочий главы Банка России Эльвиры Набиуллиной ещё на пять лет. Об этом сообщает ТАСС.

Новый срок полномочий Эльвиры Набиуллиной начнётся с 24 июня 2017 года. Напомним, она возглавила Центробанк в 2013 году.

Судя по тексту выступления Эльвиры Набиуллиной перед депутатами Госдумы, опубликованном на сайте Банка России, глава ЦБ считает одной из своих основных задач на перспективу — обеспечение стабильно низкой инфляции в стране.

— Не просто достичь 4% один раз, один месяц, два месяца, а обеспечить стабильный уровень низкой инфляции, — сказала председатель Банка России.

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Областная газета Свердловской области

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