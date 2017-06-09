Областная газета
Земства 9 июня 2017, 19:01

Эскизный проект парка «Народный» в Нижнем Тагиле доработают в течение двух недель

Нижний Тагил, обустройство парка "Народный"

На берегу реки в Нижнем Тагиле скоро появится красивый парк. Фото: Алексей Кунилов

На состоявшемся сегодня заседании градостроительного совета в Нижнем Тагиле глава города Сергей Носов дал поручение доработать эскизный проект парка «Народный» в течение двух недель. Напомним, этот парк обустраивается в районе улиц Фрунзе и Красноармейская.

Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила, по периметру нового парка предусмотрены 190 парковочных мест. Территория «Народного» будет поделена на три условные части: пляж, зона отдыха и спортивно-развлекательная территория. Пляж уже сейчас отсыпают галькой. На будущее запланирована очистка русла реки.

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Областная газета Свердловской области

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