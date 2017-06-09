В Москве умер один из участников создания Международной космической станции Анатолий Киселёв

В Москве умер 79-летний Анатолий Киселёв. Он руководил Центром Хруничева в то время, когда на этом предприятии проектировали и создавали модули Международной космической станции — «Заря» и «Звезда».

Как сообщают Вести.Ru, на машиностроительном заводе имени Хруничева (ныне Центр Хруничева) Антолий Киселёв сделал карьеру от инженера до директора предприятия. Помимо проектирования модулей МКС он руководил созданием ракетного комплекса «Ангара», универсальной космической платформы «Яхта», разгонных блоков «Бриз-М» и «Бриз-КМ».