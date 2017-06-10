Областная газета
Земства 10 июня 2017, 08:51

На юго-западе Екатеринбурга дорожники откроют после ремонта участок улицы Московской

Екатеринбург, перекрытие автодорог

Лето - напряжённый сезон для дорожников. Фото: областной департамент информполитики

В среду, 14 июня, на юго-западе Екатеринбурга дорожники откроют после ремонта участок улицы Московской. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, с начала мая дорожные службы вели капитальный ремонт участка автотрассы от бульвара Денисова-Уральского до улицы Волгоградской. Они переложили на перекрёстке инженерные сети (кабели связи, дождевую канализацию, кабельную канализацию для прокладки проводов к светофорам), обновили асфальтовое покрытие и заменили бортовые камни. Начиная со среды, екатеринбуржцы смогут оценить все достоинства реконструированной автодороги.

Однако на этом ремонтные работы в том районе не завершатся. С 14 по 30 июня 2017 года будет закрыт для автомобильного движения участок улицы Волгоградской от улицы Московской до дома № 29.

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Областная газета Свердловской области

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