Областная газета
Общество 10 июня 2017, 10:22

В Ивделе перевернулись две лодки во время прогулки горожан по реке

Ивдель, лодки перевернулись

Троих пострадавших спасатели передали врачам. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Один человек погиб и трое обратились за медицинской помощью в результате происшествия на реке Ивдель. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Днём 7 июня четверо горожан отправились на лодочную прогулку по реке. Одна лодка перевернулась, зацепившись за ветки прибрежных кустов. Люди из второй лодки попытались прийти на помощь терпящим бедствие, но течение реки в этом месте оказалось слишком сильным. Их лодка тоже перевернулась. Трём пассажирам двух перевернувшихся лодок удалось зацепиться за ветки прибрежных растений, а четвёртого унесло течением.

Люди, зацепившиеся за ветки кустов, из-за сильного течения не могли самостоятельно выбраться на берег. Их спасли сотрудники МЧС, приплывшие на моторной лодке. Тело четвёртого пострадавшего спасатели нашли только через несколько часов. Он погиб.

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Областная газета Свердловской области

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