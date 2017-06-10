Свыше двух тысяч сотрудников МЧС обеспечивают безопасность свердловчан во время праздничных выходных

Пожарные в любой момент готовы прийти на помощь. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Более двух тысяч пожарных и спасателей обеспечивают безопасность жителей Среднего Урала во время этих праздничных выходных. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Режим «Повышенная готовность» введён в подразделениях МЧС с 10 по 13 июня. В распоряжении пожарных находятся свыше 800 единиц специальной техники. В Главном управлении МЧС России по Свердловской области и его подразделениях организовано дежурство руководящего состава, сформированы оперативные группы сотрудников ведомства для экстренного выезда на место возможных чрезвычайных происшествий.