В лесу на берегу Рефтинского водохранилища спасатели, общественники и правоохранители ищут четырёхлетнего ребёнка

В лесу возле Рефтинского ищут ребёнка. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В лесу на берегу Рефтинского водохранилища сейчас ведутся поиски четырёхлетнего ребёнка. Он вместе с родителями приехал отдыхать на природу и пропал.

Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР России по Свердловской области, по предварительной информации мальчик заблудился в лесу. Однако одновременно следователи, выехавшие на место происшествия, рассматривают и другие возможные версии.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, для проведения поисков в Рефтинский выехали более 20 спасателей. Кроме того, к поискам подключаются волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт».

Ребёнок пропал, когда отец, рыбачивший на берегу водохранилища, отпустил малыша одного дойти до палатки, где его ждала мать. Расстояние было всего 10 метров, но мальчик куда-то исчез. В его поисках сейчас задействован кинолог со специально обученной собакой. Предполагается, что водоём обследуют водолазы-спасатели.