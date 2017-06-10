Областная газета
Земства 10 июня 2017, 16:46

Замгенпрокурора РФ Юрий Пономарёв взял под особый контроль ситуацию с ЖК «Берёзки»

Юрий Пономарёв, обманутые дольщики, ЖК "Берёзки", Берёзовский

Юрий Пономарёв намерен проконтролировать решение проблем с ЖК «Берёзки». Фото: пресс-служба Генпрокуратуры РФ в УрФО

Заместитель Генерального прокурора РФ в УрФО Юрий Пономарёв взял под особый контроль ситуацию с ЖК «Берёзки». Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ в УрФО.

Юрий Пономарёв отреагировал на коллективное обращение дольщиков этого жилого комплекса, строящегося в Берёзовском. В письме говорится, что застройщик с марта 2016 года затягивает возведение многоквартирного дома. В настоящее время строительство не ведётся, финансовые счета и имущество застройщика арестованы.

В связи с этим Юрий Пономарёв поручил прокурору Свердловской области Сергею Охлопкову лично встретиться с инициативной группой дольщиков ЖК «Берёзки», внимательно изучить положение дел и принять меры прокурорского реагирования. Одновременно информация о такой ситуации направлена руководству Среднего Урала.

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Областная газета Свердловской области

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