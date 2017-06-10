Полицейские назвали восемь основных причин угонов автомобилей в России

Эксперты Главного управления уголовного розыска МВД России назвали восемь главных причин угонов автомобилей в нашей стране. Об этом пишет «Российская газета».
Первая причина – желание продать автомобиль под видом его «двойника» (с изготовлением поддельных документов).
Вторая – намерение продать угнанную машину под видом автомобиля, в реальности разбитого в ДТП, сгоревшего либо уничтоженного в результате какой-то ЧС (с изменением идентификационных обозначений).
Третья – для последующего разукомплектования на запчасти.
Четвёртая – для продажи автомобиля под видом его «двойника», якобы привезённого из-за границы («очистка» через таможню с помощью поддельных документов);
Пятая – похищение машины с целью её вывоза за границу.
Шестая – угон автомобиля с целью получения «выкупа» за его возврат.
Седьмая – похищение старой машины для сдачи на металлолом.
Восьмая – угон автомобиля для совершения каких-либо мошеннических действий (например, в сфере страхования, кредитования или лизинга).