Областная газета
Общество 11 июня 2017, 09:26

Активность вулканов вызвала задержку рейсов на Камчатку

Активность вулканов Шивелуч и Ключевской стала причиной нарушения авиасообщения с Камчаткой. Пепловые облака от вулканов поднялись выше, чем на 8 км.

Как пишет ТАСС, два рейса из Москвы были задержаны из-за возросшей активности вулканов на Камчатке. Пепловые облака поднялись более, чем на 8 км. Это может являться угрозой для самолета. 

С 9 июня на Камчатке зарегистрировано несколько случаев выброса пепла на высоту  от 5 до 8 км. Несмотря на это, внутренний аэропорт работает в обычном режиме. О возобновлении авиасообщения с Москвой пока нет информации. 

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Областная газета Свердловской области

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