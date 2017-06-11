Активность вулканов вызвала задержку рейсов на Камчатку

Активность вулканов Шивелуч и Ключевской стала причиной нарушения авиасообщения с Камчаткой. Пепловые облака от вулканов поднялись выше, чем на 8 км.

Как пишет ТАСС, два рейса из Москвы были задержаны из-за возросшей активности вулканов на Камчатке. Пепловые облака поднялись более, чем на 8 км. Это может являться угрозой для самолета.

С 9 июня на Камчатке зарегистрировано несколько случаев выброса пепла на высоту от 5 до 8 км. Несмотря на это, внутренний аэропорт работает в обычном режиме. О возобновлении авиасообщения с Москвой пока нет информации.