Каждый второй россиянин помнит точное название праздника "День России"

День России становится одним из самых любимых праздников в стране. Фото: Александр Исаков

По данным Левада-центра, 49% россиян помнят точно название праздника 12 июня. Ещё 32% назвали этот день «Днём независимости России».

Левада-центр опубликовал результаты соцопроса на тему Дня России. Из него становится видно, что почти половина россиян помнят точное название праздника 12 июня, ещё треть считает этот день «Днём независимости России». При этом только 11% опрошенных совсем отказались назвать праздник.

Последние 5 лет процент россиян, знающих название праздника 12 июня, стабильно остаётся около отметки в 50%. В этот день по всей России проходят массовые праздники и мероприятия.

Как сообщает официальный интернет-портал Екатеринбурга, в этом году в числе праздничных мероприятий в городе пройдёт массовый запев. Вокальные коллективы исполнят патриотические песни и гимн России. К хору может присоединиться любой желающий. В этом году на фестивале ожидается более 1,5 тыс. человек.