Команда УГМК стала чемпионом России по настольному теннису

Команда УГМК на церемонии награждения Фото: пресс-служба клуба настольного тенниса УГМК

УГМК обыграл "Факел-Газпром" и стал чемпионом России по настольному теннису среди мужских команд. Общий счёт матча составил 3:1 в пользу команды из Верхней Пышмы.

В субботу в Сочи завершился чемпионат России по настольному теннису среди мужских и женских команд Премьер-Лиги. Как сообщает официальный сайт клуба настольного тенниса УГМК, команда УГМК из Верхней Пышмы в финале обошла оренбургский «Факел-Газпром».

Фан Бо и Денис Ивонин составили первую пару во втором решающем финальном матче. Фан Бо выиграл три сета и принёс команде первое очко.

Во второй встрече соревновались Дмитрий Овчаров и Александр Шибаев. Несмотря на то, что Овчаров повёл со счётом 5:2, спортсмен УГМК смог уравнять счёт и выиграть с результатом 7:6.

Следующую пару составили бывшие одноклубники, Григорий Власов и Джун Мизутани, отметивший накануне свой 28-ой день рождения. Джун оказался сильнее своего соперника и выиграл со счётом 3:0. Стало понятно, что праздновать победу УГМК ещё рано.

Последними сыграли Дмитрий Овчаров и Фан Бо. Во втором временном отрезке Овчаров вышел вперёд, однако, Фан Бо всё же обошел соперника и выиграл! Общий счёт матча 3:1 в пользу подопечных Татьяны Кутергиной.

- Вчера был очень тяжёлый матч, - отметил Александр Шибаев, - но всегда настраиваешься на два дня. Создали себе небольшое преимущество и сегодня выложились максимально. Рад, что сегодня выдержал матч против Овчарова и выиграл его. Вся команда оба дня настраивалась и сделала всё для победы, спасибо им. Вчера моя жена в составе клуба "Родина" тоже стала чемпионкой, поэтому я просто не мог не выиграть!