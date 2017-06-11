Возбуждено уголовное дело по факту пропажи ребёнка на берегу Рефтинского водохранилища

Запуск квадрокоптера для поисков ребенка. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту исчезновения ребёнка на берегу Рефтинского водохранилища. По сообщению СК РФ по Свердловской области, такое решение было принято несмотря на то, что объективных данных о случившимся нет, так как вероятность трагического исхода не может быть исключена.

Сегодня утром МЧС России направило дополнительные силы на поиск ребёнка — 50 курсантов Уральского института государственной противопожарной службы МЧС России.

О том, что происходит на месте ЧП рассказал официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых: "Общее количество человек, занимающихся поиском малыша — более 300, это и сотрудники полиции, и спасатели, и волонтёры. Сыщики уголовного розыска при опросе законных представителей ребенка применяют полиграф, более известный, как "детектор лжи". Также полиция и МЧС используют квадрокоптер с тепловизором для контроля за поисковыми мероприятиями с высоты птичьего полёта. Дополнительно направлены несколько служебно-розыскных собак, обученных работе по следу, сейчас на месте их уже четыре".

По данным сайта главного управления МЧС России по Свердловской области, в ближайшее время также планируется проверка болота, около которого обнаружены следы, похожие на отпечатки стопы ребенка. На место направлены водолазы.