Областная газета
Культура 11 июня 2017, 17:09

На время Венского фестиваля в районе УрФУ пустят дополнительный транспорт

На время Венского фестиваля музыкальных фильмов в районе УрФУ пустят дополнительный транспорт. Александр Якоб утвердил порядок проведения фестиваля в июне 2017 года.

Венский фестиваль будет проходить с 26 июня по 15 июля на площади перед главным корпусом УрФУ. Программа будет начинаться ежедневно в 19:00 и включит в себя шедевры мирового музыкального кинематографа.

Как сказано в постановлении Александра Якоба, на время фестиваля в районе УрФУ пустят дополнительный общественный транспорт, поставят контейнеры для сбора мусора и биотуалеты, сделанные с учётом потребностей маломобильных граждан. Также на площади перед УрФУ будет организована зона общественного питания.

Этот год станет восьмым годом проведения музыкального фестиваля. Вход на фестиваль традиционно остаётся свободным.

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Областная газета Свердловской области

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