Евгений Куйвашев поздравил уральцев с Днём России. Фото: Александр Исаков

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил уральцев с Днём России, отмечаемым сегодня, 12 июня. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

По словам Евгения Куйвашева, сила России складывается из стабильного поступательного развития регионов, честного и ответственного труда каждого человека. При этом Свердловская область вносит весомый вклад в общее дело.

- За последние пять лет на Среднем Урале открыты десятки новых современных производств, системно развивается агропромышленный комплекс: строятся новые молочные фермы, овощехранилища и теплицы. По основным продуктам питания мы способны практически полностью удовлетворять запросы свердловчан. За последние пять лет более 140 тысяч семей справили новоселья, - рассказал врио губернатора Свердловской области.

Евгений Куйвашев отметил, что существенные перемены произошли в социальной сфере, что связано с реализацией майских Указов Президента России. Опыт системной и комплексной работы по повышению качества жизни людей лёг в основу программы «Пятилетка развития». Её цель – сильная и конкурентоспособная экономика, комфортные условия для ведения бизнеса, безопасность и благополучие всего населения.

- Уважаемые уральцы, искренне желаю вам новых успехов и побед, уверенности в своих силах и завтрашнем дне, оптимизма, жизнелюбия, крепкого здоровья и личного счастья. Вместе мы преодолеем любые трудности, решим самые сложные задачи, добьёмся того, чтобы Свердловская область стала одним из самых сильных, богатых, преуспевающих регионов России. С праздником, уважаемые жители Свердловской области! С Днём России!, – обратился к свердловчанам Евгений Куйвашев.

Добавим, Владимир Путин и Дмитрий Медведев поздравили Евгения Куйвашева и всех уральцев с Днём России.

Отметим, в День России в Екатеринбурге пройдёт много интересных мероприятий.