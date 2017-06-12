Областная газета
Общество 12 июня 2017, 10:07

В День России на Среднем Урале пройдёт много интересных мероприятий

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Екатеринбург стал центральной площадкой празднования Дня России на Среднем Урале. Фото: Александр Исаков

Сегодня, 12 июня, в День России, на Среднем Урале пройдёт много интересных мероприятий. Об этом сообщает областной департамент информполитики. 

С 10:00 до 10:30 глава региона Евгений Куйвашев примет участие в церемонии вручения флагов РФ военно-патриотическим организациям и казачьим обществам Среднего Урала. Передача российского триколора пройдёт на площади возле здания правительства Свердловской области (Октябрьская площадь, 1).

В 11:00 Евгений Куйвашев вручит российские паспорта 14 юным уральцам, имеющим высокие достижения в учёбе, спорте и искусстве. Церемония вручения состоится в колонном зале Дома Севастьянова (пр. Ленина, 35/23).

В 12:00 глава региона и глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб примут участие в акции «Хором славим Россию и город!», которая пройдёт в Историческом сквере.

Центральной площадкой для празднования Дня России в Свердловской области стал Екатеринбург. Сегодня в уральской столице:

  • Маршем пройдут военно-патриотические клубы и казачьих общества с 10:30 до 11:00 по маршруту: Октябрьская площадь - Набережная рабочей молодёжи – переход под улицей Ленина - Исторический сквер. 
  • В Ельцин Центе (ул. Бориса Ельцина 3 а) состоится церемония возложения цветов к памятнику Первого Президента России Б. Н. Ельцина с 10:30 до 11:00.
  • На площадке перед ККТ "Космос" (ул. Дзержинского, 2) откроется выставка пожарно-спасательной техники и оборудования, она будет доступна для посетителей с 11:00 до 16:00.
  • На городском пруду пройдут показательные выступления по водно-моторному спорту с 11:00 до 12:00.
  • Свыше 2 тыс. 500 человек пройдут в «Марше гражданских активистов» с 11:15 до 11:50. Колонна прошествует от ККТ "Космос" по набережной в Исторический сквер. Участниками акции станут представители общественных объединений, некоммерческих организаций, военно-патриотических клубов, движения "ЮНАРМИЯ", волонтёры.
  • На площади С. М. Кирова будет представлена концертная программа "ЭСТАФЕТА РОСИЙСКОГО ФЛАГА" с 13:45 до 15:30. 
  • На городском пруду в 14:30 откроется студенческая регата по гребле на морских шлюпках на кубок дважды Героя Советского Союза генерал-полковника Михаила Петровича Одинцова.
  • В 14:30 от ККТ "Космос" стартует шествие представителей национально-культурных объединений в рамках всероссийского шествия "Парад дружбы народов России". Участники пройдут через улицу Горького, Набережную рабочей молодежи к Октябрьской площади. 
  • Затем, с 15:00 до 16:00, на Октябрьской площади состоится концерт коллективов национально-культурных объединений.
  • В 15:30 от главного корпуса УрФУ (ул. Мира, 19) до Набережной рабочей молодёжи стартует шествие-эстафета с передачей флагов РФ и XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов.
  • С 16:00 до 17:30 на Октябрьской площади пройдёт в формате караоке концерт для жителей города из произведений отечественных композиторов.
  • С 15:00 до 18:00 в Историческом сквере будут представлены показательные выступления секций робототехники и авиамоделизма Дворца детей и молодёжи.
  • Праздник завершится "Парадом оркестров" с 18:00 до 19:00 по маршруту: ККТ "Космос" - Набережная реки Исети - Исторический сквер.

Добавим, в течение дня на площади 1905 года будет работать ярмарка сельскохозяйственной продукции. 

Отметим, уральцев с Днём России поздравил Евгений Куйвашев, а также Владимир Путин и Дмитрий Медведев.

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Областная газета Свердловской области

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