На Среднем Урале потеплеет до +27 к середине недели

До среды синоптики прогнозируют дождь. Фото: Павел Ворожцов

На Среднем Урале потеплеет до +27 к середине недели. До среды синоптики прогнозируют дождь, в отдельных районах грозы, сообщает Уральский гидрометцентр.

Сегодня, 12 июня, в День России, днём столбик термометра поднимется до +19...+24, на севере и в горах до +16. Ожидается облачность с прояснениями, в большинстве районов небольшой дождь, в горах до умеренного, в отдельных районах грозы, град. Ветер юго-западный 5-10 м/с, порывы 15-20 м/с.

В ночь на вторник похолодает до +7...+12, на севере до +4. Днём синоптики обещают температуру воздуха до +19...+24, на севере до +16. Будет переменная облачность, местами небольшой дождь, в отдельных районах гроза. Ветер западный 4-9 м/с, днём порывы до 13 м/с.

В ночь на среду столбик термометра опустится до +8...+13. Днём потеплеет до +22...+27, на севере до +19. Ветер юго-западный 5-10 м/с, порывы до 15 м/с. Синоптики прогнозируют переменную облачность, местами небольшой дождь, на севере до умеренного.