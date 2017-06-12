В Екатеринбурге из-за пожара на улице Софьи Перовской ночью эвакуировали семь человек

В Екатеринбурге в ночь на 12 июня загорелся 18-этажный жилой дом на улице Софьи Перовской. Звенья газодымозащитной службы по лестничным маршам эвакуировали семь человек, в том числе двоих детей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

- Сообщение о возгорании квартиры многоэтажного дома поступило в диспетчерскую 12 июня в 00:42. На тушение пожара выезжали 12 огнеборцев на 5 спецмашинах. В 00:59 спасателям удалось ликвидировать открытое горение, в 2:32 завершились проливка и разбор сгоревших конструкций. В результате пожара на площади трёх кв. м. повреждено домашнее имущества в одной из квартир дома, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.