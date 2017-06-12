Областная газета
Культура 12 июня 2017, 11:37

Уральский писатель Алексей Иванов получил Платоновскую премию

Уральский писатель Алексей Иванов получил Платоновскую премию в области культуры за "открытие сокровенных тайн отечественной истории". Премию ежегодно вручают в рамках международного фестиваля в Воронеже, пишет "Российская газета". 

Автору таких известных книг, как "Географ глобус пропил", "Сердце Пармы", "Золото бунта", "Тобол. Много званых", вручили нагрудный знак из золота с "каплей" горного хрусталя и сертификат на один миллион рублей. 

После церемонии награждения Алексей Иванов подписал воронежцам экземпляры своей новой книги "Дебри".

Отметим, в прошлом году уральский писатель был гостем Платоновского фестиваля в Воронеже, тогда премию получил кинорежиссёр Александр Сокуров.

Добавим, Платоновская премия учреждена в 2011 году правительством Воронежской области, она присуждается российским или зарубежным деятелям литературы и искусства за выдающиеся достижения. Первым лауреатом стал писатель Борис Екимов, затем награду получали театральный режиссёр Лев Додин, пианист и дирижёр Михаил Плетнев, режиссёр анимационного кино Александр Петров, прозаик Андрей Битов и кинорежиссёр Александр Сокуров.

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Областная газета Свердловской области

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