В Екатеринбурге ослеплённый солнцем водитель сбил пешехода. Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

В Екатеринбурге сегодня, 12 июня, около 7:15 автомобиль Nissan сбил 63-летнюю пенсионерку на улице Первомайская. Водитель машины пояснил, что не заметил пешехода, потому что его ослепило солнце, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

Женщина с травмами различной степени тяжести доставлена в городскую больницу №36.

- Установлено, что автомобиль под управлением 60-летнего мужчины двигался со стороны улицы Восточная в сторону улицы Генеральская и допустил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. По обстоятельствам ДТП проводится дознание, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.