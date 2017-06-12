Пропавшего на Рефтинском водохранилище ребёнка ищут порядка 500 человек. Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В лесу на берегу Рефтинского водохранилища 10 июня пропал четырёхлетний ребёнок, отдыхая на природе с родителями. В поисках участвуют уже более 500 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Третьи сутки более 150 спасателей и курсантов Уральского института государственной противопожарной службы МЧС России вместе с коллегами из МВД, Росгвардии и волонтёрами обследуют территорию в десятки кв. км. В зоне поисков работает несколько кинологических расчётов подразделений МЧС и полиции.

- Сегодня спасатели и кинологи вместе с коллегами из других правоохранительных структур и представителями охотохозяйства будут работать на болоте. Задача - обследовать территорию, где вчера квадрокоптер обнаружил медведя. Курсанты и волонтёры продолжат обследование лесной зоны, - рассказал подполковник внутренней службы, руководитель группировки сил МЧС на месте поисков Андрей Хныкин.

Отметим, применение вертолёта для поиска не планируется, так как густая растительность леса затрудняет поиски с воздуха. Вчера, 11 июня, наземная группировка обследовала 37 кв. км. территории, с воздуха с помощью беспилотных летательных аппаратов - 60 кв. км.

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Добавим, следственные органы возбудили уголовное дело по факту исчезновения ребёнка.