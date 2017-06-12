Областная газета
Общество 12 июня 2017, 17:35

Пропавшего на Рефтинском водохранилище ребёнка ищут порядка 500 человек

Свердловская область, Рефтинское водохранилище, пропажа, ребёнок, поиски, спасатели, полиция, волонтёры, возбуждение, уголовное дело, следственные органы

Пропавшего на Рефтинском водохранилище ребёнка ищут порядка 500 человек. Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В лесу на берегу Рефтинского водохранилища 10 июня пропал четырёхлетний ребёнок, отдыхая на природе с родителями. В поисках участвуют уже более 500 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области. 

Третьи сутки более 150 спасателей и курсантов Уральского института государственной противопожарной службы МЧС России вместе с коллегами из МВД, Росгвардии и волонтёрами обследуют территорию в десятки кв. км. В зоне поисков работает несколько кинологических расчётов подразделений МЧС и полиции.

- Сегодня спасатели и кинологи вместе с коллегами из других правоохранительных структур и представителями охотохозяйства будут работать на болоте. Задача - обследовать территорию, где вчера квадрокоптер обнаружил медведя. Курсанты и волонтёры продолжат обследование лесной зоны, - рассказал подполковник внутренней службы, руководитель группировки сил МЧС на месте поисков Андрей Хныкин.

Отметим, применение вертолёта для поиска не планируется, так как густая растительность леса затрудняет поиски с воздуха. Вчера, 11 июня, наземная группировка обследовала 37 кв. км. территории, с воздуха с помощью беспилотных летательных аппаратов - 60 кв. км.

 Свердловская область, Рефтинское водохранилище, пропажа, ребёнок, поиски, спасатели, полиция, волонтёры, возбуждение, уголовное дело, следственные органы

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Добавим, следственные органы возбудили уголовное дело по факту исчезновения ребёнка.

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Областная газета Свердловской области

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