В Екатеринбурге в этом году каждый восьмой выпускник окончил школу с золотой медалью

В Екатеринбурге в этом году каждый восьмой выпускник окончил школу с золотой медалью. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге в этом году каждый восьмой выпускник окончил школу с золотой медалью. Всего по итогам 2016/2017 учебного года медаль "За особые успехи в учении" получат 688 одиннадцатиклассников (11,8 % от общего количества выпускников), сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

- В 2015 году число отличников было меньше — 633 человека, в 2014 году — 546 выпускников. Всех медалистов пригласят на торжественный приём главы администрации Екатеринбурга, который пройдёт 20 июня во Дворце молодёжи. Ребят поздравят ректоры уральских вузов. Отдельно будут отмечены заслуги отличников, имеющих достижения в области исследования родного края и разработки проектов экологической направленности, в честь Года экологии, - рассказали в пресс-службе мэрии города.

Добавим, вручение аттестатов выпускникам состоится 23 июня в школах уральской столицы.