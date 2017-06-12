Спасатели предупредили свердловчан о непогоде 13 июня. Фото: Александр Зайцев

Спасатели предупредили свердловчан о непогоде 13 июня. Завтра синоптики прогнозируют усиление ветра до 20 м/с, в отдельных районах пройдут дожди, грозы, град, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Свердловские спасатели предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций в непогоду.

- Уральцам необходимо следить за прогнозами синоптиков и прислушиваться к рекомендациям специалистов. В ветреную погоду следует также соблюдать меры пожарной безопасности. При перепадах напряжения в электросети, необходимо обесточить все электробытовые приборы в доме. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под ЛЭП, подходить к оборвавшимся электропроводам, а также оставаться в автомобиле или автобусе, поэтому следует укрыться в ближайшем здании, - напомнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области о мерах безопасности.

Добавим, при возникновении ЧС необходимо звонить по номеру 101 (пожарные и спасатели МЧС России).

Отметим, уральские синоптики также прогнозируют потепление к середине недели до +27.