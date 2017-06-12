Уральский хоккеист стал трёхкратным обладателем Кубка Стэнли

Уроженец Магнитогорска Евгений Малкин стал трёхкратным обладателем Кубка Стэнли. В ночь на 12 июня «Питтсбург» с уральским нападающим выиграл в шестом матче финальной серии у «Нэшвилл Предаторс» со счётом 2:0, завоевав пятый в своей истории Кубок Стэнли, сообщает ТАСС.

Хоккеист Евгений Малкин набрал 28 очков (10 шайб и 18 голевых передач) в 25 матчах. Ранее он становился обладателем Кубка Стэнли в 2009 и 2016 годах.

Отметим, уроженец Магнитогорска стал единственным россиянином, который дважды признан лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ. Ранее он набрал больше всех очков в розыгрыше Кубка в 2009 году.

Добавим, "Питтсбург" выиграл Кубок Стэнли второй год подряд (команда была победителем сезона в НХЛ в 1991, 1992, 2009 и 2016 годах). Ранее это удавалось сделать лишь "Детройту", победившему в 1997 и 1998 годах, в составе которого 14 сезонов провёл ещё один представитель уральской школы хоккея — екатеринбуржец Павел Дацюк.