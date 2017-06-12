Евгений Куйвешев получил удостоверение кандидата в губернаторы

Евгений Куйвашев подал документы на участие в губернаторских выборах. Фото: пресс-служба Облизбиркома

Сюжет Выборы губернатора Свердловской области-2017

В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.

Четыре из пяти кандидатов, которые были выдвинуты партиями на выборы губернатора Свердловской области, подали документы в Облизбирком. Об этом сообщили в пресс-службе избирательной комиссии.

12 июня в День России документы для участия в выборах предоставил кандидат от "Единой России" и врио губернатора области Евгений Куйвашев. В этот же день комплект документов в Избирательную комиссию подал кандидат от КПРФ Алексей Парфёнов.

Днём ранее документы в Облизбирком сдали кандидат от "Справедливой России" Дмитрий Ионин и кандидат от "Российской партии пенсионеров на справедливость" Дмитрий Сергин.

По итогам рассмотрения документов все четыре кандидата получили письменное подтверждение о приеме документов, а также разрешение на открытие специального избирательного счета кандидата.

Напомним, выборы губернатора пройдут 10 сентября. Выдвижение кандидатов продлится до 21 июля.