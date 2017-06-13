Вручение паспортов юным гражданам РФ Фото: пресс-служба Кремля

В понедельник, 12 июня, Владимир Путин провёл несколько мероприятий по случаю Дня России. Президент наградил лауреатов государственной премии, провёл праздничный приём и вручил паспорта юным гражданам.

В День России президент вручил 11 премий за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства и гуманитарной деятельности. Среди лауреатов - доктора экономических и технических наук, учёные в сфере медицины и физико-математических наук, а также деятели искусства.

После вручения Государственных премий на Ивановской площади Кремля состоялся торжественный приём. Владимир Путин поздравил лауреатов премии с праздником:"Ярким примером преданности, достойного отношения к Отечеству являются и впечатляющие результаты деятельности лауреатов Государственной премии. Я ещё раз сердечно поздравляю с высокой оценкой вашей работы на научном и культурном поприще".

День завершился вручением паспортов юным гражданам России - победителям и лауреатам конкурсов, олимпиад, творческих и спортивных соревнований, отличникам учёбы, а также детям, совершившим героический поступок, победителям всероссийского конкурса "Мы — граждане России!". Президент пообщался с ребятами, поздравил их, а после вручения паспортов, по просьбе одного из гостей, показал юным гражданам свой рабочий кабинет.