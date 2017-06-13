В Забайкальском крае количество погибших в ДТП с автобусом увеличилось до 14 человек

Автобус в Забайкальском крае упал с 30-метровой высоты. Фото: пресс-служба МЧС России

Прошлой ночью в реанимации умер водитель автобуса, перевернувшегося на 702-м км трассы «Байкал». Это значит, что число жертв трагедии возросло до 14 человек.

Как сообщают Вести.RU, сейчас в больницах Забайкальского края находятся 34 пассажира разбившегося автобуса. Напомним, автобус с паломниками вчера ночью (с 11 на 12 июня) возвращался в Читу. Он упал с 30-метровой высоты и перевернулся. Известно, что на этом участке трассы велись ремонтные работы: дорожники временно сняли бордюрный камень и ограждение.