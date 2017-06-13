До 15 июня можно подать заявку на русско-японскую развивающую программу

С 12 по 17 июля на реке Чусовая будет работать образовательный лагерь JR Leaders. Фото: пресс-служба ИКЦ "Япония"

До 15 июня можно подать заявку на участие в русско-японской развивающей программе. Такая возможность есть у студентов и выпускников уральских вузов от 18 до 25 лет."Областная газета" стала информационным партнёром мероприятия.

С 12 по 17 июля на реке Чусовая будет работать образовательный лагерь JR Leaders, сообщают организаторы. Его участниками станут 40 студентов из Екатеринбурга и Японии от 18 до 25 лет. Учить студентов будут 8 русских и японских преподавателей.

Планируется, что за пять дней лагеря участники повысят уровень знаний культуры друг друга, пройдут тренинг личностного развития и работы в команде, а также поучаствуют в творческих и боевых мастер-классах. Также у студентов будет возможность повысить уровень английского, японского и русского языков и завести полезные международные контакты. Организаторы говорят о важности взаимодействия России и Японии, при выборе кандидатов важным критерием станет большой интерес к Японии и планы по будущей совместной работе.

Напомним, Япония является страной-партнёром России на выставке "ИННОПРОМ".