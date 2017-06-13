Евгений Куйвашев представит в Париже заявку Екатеринбурга на право проведения ЭКСПО-2025

Глава региона Евгений Куйвашев представит заявку Екатеринбурга на право проведения ЭКСПО-2025. Фото: Алексей Кунилов

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев совместно со старшим вице-президентом по внешним коммуникациям и рекламе фонда «Сколково» Александром Черновым представят в Париже заявку Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2025. Это событие состоится 14 июня 2017 года на 161-й сессии Генассамблеи Международного бюро выставок (МБВ).

Как сообщает областной департамент информполитики, помимо Екатеринбурга на право принимать Всемирную универсальную выставку сейчас претендует Париж (Франция), Осака (Япония) и Баку (Азербайджан). У МБВ будет полтора года на принятие окончательного решения. Итоги конкурса на право проведения ЭКСПО-2025 будут объявлены на 164-й сессии Генассамблеи бюро МБВ в ноябре 2018 года.

С точки зрения Евгения Куйвашева, Екатеринбург может стать настоящим открытием для гостей Всемирной универсальной выставки, если будет принято решение проводить её именно здесь.

Напомним, столица Урала уже претендовала на право проведения ЭКСПО-2020, но тогда в конкурсном отборе победил Дубай.