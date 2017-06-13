Студенты УрФУ стали стипендиатами экологического Фонда имени Вернадского

Шесть студентов УрФУ стали стипендиатами Фонда имени Вернадского. Фото: Алексей Кунилов

Шесть студентов и аспирантов Уральского федерального университета стали стипендиатами экологического Фонда имени Вернадского, сообщили в пресс-службе вуза.

В число победителей конкурса на получение стипендий Фонда вошли студенты Уральского энергетического института УрФУ Константин Денисов, Михаил Ершов, Игорь Зонов и Михаил Лебедев, а также представители Высшей школы экономики и менеджмента Анжелина Караева и Айткали Каминов. Стипендиаты Фонда имени Вернадского занимаются исследованием в сфере экологии, устойчивого развития и топливно-энергетического комплекса.

На конкурс Фонда студенты и аспиранты УрФУ представили научно-популярное эссе о значимости своего исследования для экологии и устойчивого развития. Сейчас авторы эссе вместе с математиками и программистами работают над созданием модели зелёной экономики регионального масштаба.

Стипендиаты будут получать финансовую помощь от Фонда имени Вернадского в течение следующего учебного года. Размер стипендии определяется каждый год.

В конкурсе на стипендию фонда в 2017 году приняли участие почти 200 студентов из 54 вузов России и Белоруссии. Стипендии по итогам конкурса получат 90 студентов, 15 аспирантов и три докторанта.