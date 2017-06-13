Акцент сделан на финансировании моногородов Фото: Павел Ворожцов

На Среднем Урале резко увеличилась господдержка для малого и среднего бизнеса. Полный список субъектов, которых коснулось увеличение бюджета, можно найти на интернет-портале правовой информации Свердловской области.

Акцент сделан на финансировании моногородов Свердловской области. Увеличение финансирования затронуло 16 моногородов Свердловской области. Больше всего выросли субсидии для Нижнего Тагила, с 1,2 млн рублей до 8,6 млн рублей. Также резкий скачок произошёл в финансах Первоуральска и Серовского городского округа. В общем на малый бизнес дополнительно выделили более 18 млн рублей из областного бюджета.

Деньги будут направлены на лизинг оборудования, паушальный взнос и другие целевые гранты. В программе также отдельно прописана важность помощи в финансировании социально значимого бизнеса, в том числе досуговые центры для детей и дошкольные образовательные учреждения.