На берегу свердловской реки обнаружили поселение X – IV веков до нашей эры

Древнее поселение обнаружили на берегу реки Ближняя Быньга. Фото: Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области.

Археологи во время исследований в Невьянском городском округе обнаружили на левом берегу реки Ближняя Быньга древнее поселение, датируемое Х - IV веками до нашей эры, сообщили в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области 8 июня.

Селище "Быньга II" расположено в одном километре к северо-западу от посёлка Ударник. Археологи отнесли поселение к эпохе поздней бронзы - раннего железного века. Площадь селища достигает 1836,7 квадратных метра, культурный слой залегает на глубине до 40 сантиметров.

Исследователи обнаружили на территории селища фрагменты стенок керамических сосудов гамаюнской культуры. На ранних этапах гамаюнской культуры её носителями были таёжные охотники и рыболовы, на поздних её этапах жители Среднего и Южного Зауралья начали разводить лошадей, крупный и мелкий рогатый скот, обрабатывать медь и бронзу, а также изготавливать орудия из железа.

Гамаюнская культура стала одним из компонентов в образовании культур горнолесного Урала и Приуралья раннего железного века.

Археологи нашли на территории поселения фрагменты стенок керамических сосудов гамаюнской культуры. Фото: Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области.

В областном управлении госохраны объектов культурного наследия отметили, что археологи вели исследования в Невьянском городском округе на основании разрешения Минкультуры РФ. Селище "Быньга II" включено в "Перечень выявленных объектов культурного наследия Свердловской области" и подлежит государственной охране.