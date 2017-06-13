Ректор УГГУ поставил первую подпись за кандидата в губернаторы Евгения Куйвашева

Ректор УГГУ и депутат ЕГД Николай Косарев первым поставил свою подпись. Фото: Александр Исаков

Сюжет Выборы губернатора Свердловской области-2017

В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.

Депутат Екатеринбургской гордумы и ректор Уральского государственного горного университета Николай Косарев поставил первую подпись за кандидата в губернаторы Свердловской области Евгения Куйвашева. Информацию об этом подтвердили в информационном управлении вуза.

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев получил первую подпись из обязательного минимума (126 подписей) для прохождения муниципального фильтра. Максимальное количество подписей, которое должен набрать кандидат в губернаторы - 132. Свои подписи за кандидата могут оставлять главы и депутаты муниципалитетов региона.

В информационном управлении УГГУ сообщили, что между губернатором и ректором университета сложились хорошие отношения, в вузе проводятся многочисленные мероприятия при поддержке губернатора и его активном участии.