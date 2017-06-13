Свердловская бизнес-делегация посетила Сербию

В Сербии прошел бизнес-форум с участием россиян Фото: Александр Зайцев

Делегация свердловских бизнесменов посетила Сербию. Об этом рассказала пресс-служба Уральской торгово-промышленной палаты.

Уральская торгово-промышленная палата совместно с правительством автономного края Воеводина провела в городе Нови Сад форум «Регионы России – Регионы Сербии. Бизнес-диалог». В нём приняли участие около 300 предпринимателей и официальных лиц из Сербии, Македонии, Хорватии, Словении, Боснии и Герцеговины, Болгарии и Венгрии.

Стоит отметить, что Сербия представляет большой интерес для российских бизнесменов. Это безвизовая страна с привлекательными экономическими условиями. Воеводина является сельскохозяйственным краем. Российские предприниматели в перспективе могут на месте наладить переработку продуктов сельского хозяйства и беспошлинно отправлять их в Россию (при наличии доминирующей доли у сербской стороны в конечном продукте). Сербские партнёры также заинтересованы в создании рекреационных зон на землях с термальными источниками и в реализации совместных строительных проектов с россиянами.

По окончании бизнес-форума было подписано Соглашение о взаимодействии между Уральской торгово-промышленной палатой и мэрией города Новий Сад, по приглашению которой состоялся визит россиян. Готовится также соглашение о совместной работе с ТПП автономного края Воеводина.