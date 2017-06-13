В УрФУ откроется выставка замечаний в школьных дневниках

Более 100 замечаний от учителей в дневниках российских школьников смогут увидеть посетители выставки. Фото: Александр Исаков

В Уральском федеральном университете в 14:00 часов 14 июня откроется выставка замечаний в школьных дневниках, собранных со всей России.

Более 100 замечаний от учителей в дневниках российских школьников смогут увидеть посетители выставки, в том числе абитуриенты УрФУ - приёмная кампания в вузе стартует 20 июня. Организаторы выставки уверены - по запискам учителей можно изучать историю нашей страны.

- Были времена, когда учитель мог написать про тамагочи или пейджер, который пищит на уроке. Некоторые пишут про внешний вид. К примеру, раньше, беря пример с Бритни Спирс, некоторые школьницы приходили с голым пупком, чем вызывали негативную реакцию со стороны преподавателей. И всё это оставалось в дневниках! Именно поэтому мы решили создать "красную летопись", - рассказали авторы выставки.

Коллекция замечаний будет пополняться новыми экспонатами месяц. Пополнить её могут сами посетители - на выставку можно принести копии замечаний из своих дневников и сделать их частью экспозиции.