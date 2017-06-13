Региональное отделение «Яблока» 17 июня назовёт своего кандидата в губернаторы Свердловской области

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Выборы губернатора Свердловской области-2017
В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.
Свердловское региональное отделение политической партии «Яблоко» назначило дату проведения своей конференции. Её главным вопросом станет выдвижение кандидатов в губернаторы Свердловской области.
Как сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Яблоко», конференция состоится 17 июня. По предварительной информации, в числе возможных кандидатов на выдвижение - глава Екатеринбурга Евгений Ройзман.
Напомним, своих кандидатов в губернаторы уже предложили «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», «Зелёные» и «Российская партия пенсионеров за справедливость».