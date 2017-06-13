Учёные выпустят атлас уральских языков, распространённых на Ямале

Учёные Научного центра изучения Арктики и Института филологии Сибирского отделения РАН готовят издание диалектического атласа уральских языков, распространённых в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает ТАСС.

Атлас уральских языков на Ямале выйдет в свет в конце 2017 года. Учёные трудились над его созданием несколько лет, в работе принимали участие филологи СО РАН и ямальские специалисты. Лингвисты приезжают на Ямал со всего мира, чтобы изучать особенности языков коренных народов.

В атлас включены данные о четырёх языках: ненецком, хантыйском, селькупском и коми-зырянском. Материалы об этих языках учёные собирали в полевых условиях с 2008 по 2016 год на территории ЯНАО, где распространены отдельные диалекты языков. Сейчас на сайте Института филологии СО РАН доступна электронная версия атласа.

На Ямале проживают около 42 тысяч представителей коренных народов, из них почти 17 тысяч - кочевники, которые занимаются оленеводством и рыболовством. Ямал - историческая родина хантов, ненцев, коми-ижемцев и селькупов.