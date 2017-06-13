Евгений Куйвашев встретился в Париже с заместителем генсека МБВ Димитрием Керкентзесом

Евгений Куйвашев в Париже проводит встречи с руководством МБВ. Фото: Алексей Кунилов

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев в Париже встретился с заместителем генерального секретаря Международного бюро выставок (МБВ) Димитрием Керкентзесом. Об этом сообщил областной департамент информполитики.

В ходе этого разговора речь шла о предстоящей презентации заявки Екатеринбурга на право проведения ЭКСПО-2025. Представление заявки свердловчан состоится 14 июня на 161-й сессии Генассамблеи МБВ.

Напомним, столица Урала уже заявлялась на право принимать Всемирную универсальную выставку 2020 года. Однако в ходе этого состязания победы добился Дубай. С точки зрения Евгения Куйвашева, свердловчанам сейчас очень пригодится опыт, накопленный в ходе прошлой заявочной кампании.

— У вашей страны всегда была особая роль. Сегодня Россия хочет быть открытой миру, — отметил Димитрий Керкентзес.