В центре Екатеринбурга появился символ Всемирного фестиваля молодёжи и студентов

На клумбе в Екатеринбурге выложили символ Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. Фото: областной департамент информполитики

В центре Екатеринбурга на клумбе выложили разноцветную ромашку - символ Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, в региональную программу которого включили уральскую столицу, сообщили в областном департаменте информационной политики.

В День России в Екатеринбурге в честь XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов прошла эстафета российского флага. В акции приняли участие уральские студенты и те, кто осенью 2017 года будет представлять Свердловскую область на фестивале в Сочи.

Во время эстафеты студенты пронесли по улицам российский флаг и флаг фестиваля с изображением разноцветной ромашки, символизирующей преемственность традиций, связь между поколениями, мир и единство. Этот символ участники акции выложили на клумбе в центре города.

- Сегодня вся уральская молодёжь нацелена на подготовку к XIX Всемирному фестивалю молодёжи и студентов. Несмотря на то, что отбор участников и волонтёров уже завершился, в регионе проходит множество мероприятий. Мы вместе с ребятами боремся за то, чтобы все уральцы знали о таком важном событии. Последний раз в России фестиваль проводился в 1985 году! - Рассказала глава департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких.

Екатеринбург включили в региональную программу Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. Фото: областной департамент информационной политики

Екатеринбург включили в региональную программу фестиваля благодаря растущему количеству крупных мероприятий, которые проводятся в городе и области. В уральскую столицу в рамках фестиваля приедут 200 участников мероприятия.