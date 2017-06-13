Свердловский режиссёр принимает участие в конкурсе Международного анимационного фестиваля в Анси

Сегодня во Франции свою работу начал крупнейший кинорынок MIFA, куда ежегодно съезжаются лучшие представители сферы анимации из разных стран. Как всегда, российский стенд один из самых масштабных – свои работы на кинорынке представят 16 ведущих студий страны. Также во время кинорынка пройдёт 41-й Международный анимационный фестиваль в Анси, в афишу которого нынче отобрали картину екатеринбургского режиссёра Анны Будановой.

MIFA – один из ключевых кинорынков анимационной отрасли в мире. Россия принимает в нём участие уже шестой год подряд. Свои новинки на кинорынке во Франции представят студии: «Мельница», «ГК РИКИ», «Союзмультфильм», Татармультфильм, школа-студия «ШАР» и другие. После этого мероприятия есть большой шанс, что отечественные мультфильмы и сериалы купят и будут показывать в других странах.

А Международный анимационный фестиваль в Анси – это возможность увидеть лучшие образцы в сфере мультипликации, собранные со всего мира. За победу в номинации «лучший короткометражный фильм» поборются семь российских картин, в том числе фильм Анны Будановой «Среди чёрных волн».

Кстати, фестиваль и кинорынок MIFA в Анси – одно из старейших и значимых событий в мире анимации. Смотр родился из секции «Международные дни анимации», которая появилась в 1956 году на Каннском фестивале. В 2015 году режиссёр Константин Бронзит со своим короткометражным фильмом «Мы не можем жить без космоса» стал лауреатом этого фестиваля, после чего работа была номинирована на «Оскар».