В Свердловской области сжиженный газ для населения подорожает на 5-7%

Тарифы на сжиженный газ увеличились на 5-7% Фото: Александр Исаков

Цены на сжиженный газ для населения с 1 июля вырастут на 5-7%. Больше всего увеличится тариф на газ из групповых газовых резервуарных установок.

На интернет-портале правовой информации Свердловской области опубликованы новые тарифы на сжиженный газ. Такой газ используется населением для приготовления пищи, отопления и горячего водоснабжения. Новые цены будут действовать по 30 июня следующего года.

Дешевле всего жителям Свердловской области обойдётся газ из групповых резервуарных установок, его цена за 1 кг составит 25,09 рубля. Газ в баллонах без доставки теперь стоит 34,87 рубля, а с доставкой 40,42 рубля. Эти тарифы действительны для тех, кто пользуется услугами "Екатеринбурггаз".

В прошлом году цены на сжиженный газ выросли в среднем на 3%.