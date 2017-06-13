Областная газета
Спорт 13 июня 2017, 18:20

Лучница Ксения Перова выиграла этап Кубка мира

Серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года, лучница из Лесного Ксения Перова одержала победу в стрельбе из классического лука на этапе Кубка мира, который завершился в Анталье (Турция). 

Свердловская спортсменка, несмотря на непростую сетку, пробилась в финал соревнований, победив ряд опытных и титулованных спортсменок. В финале Ксения встретилась с представительницей Тайваня Линь Ши-Ця. В итоге победитель поединка определился лишь в перестрелке, где точнее оказалась уральская лучница — 6:5. Бронзовую медаль завоевала другая тайванка Ле Цзеин. Отметим, что это первая за девять лет личная победа Ксении на мировых соревнованиях.

Подробное интервью с Ксенией Перовой читайте в ближайших номерах «ОГ». 

  • Опубликовано в №104 от 14.06.2017
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Областная газета Свердловской области

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