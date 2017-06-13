Гордума Екатеринбурга поддержала законопроект о поддержке детей при записи в школы

Депутаты Екатеринбургской городской думы во время заседания 13 июня поддержали инициативу о внесении в свердловское Заксобрание законопроекта о поддержке при записи в школы социально незащищённых категорий детей.

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской гордумы, законопроект предлагает зачислять в школы и детсады в первую очередь детей с ограниченными возможностями здоровья, детей родителей-инвалидов, детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей.

Кроме этого, предлагается в первую очередь зачислять в дошкольные учреждения детей педагогов и сотрудников образовательных организаций, которые не являются педагогами. Также приоритет в зачислении в начальную школу должны получить семьи с двумя и более детьми, чтобы братья и сёстры могли учиться в одном учреждении.

По действующему законодательству РФ, в первую очередь в школы зачисляют детей, которые проживают в районе образовательного учреждения, однако перед началом зачисления в школы на отдельных территориях увеличивается количество горожан, зарегистрированных по месту пребывания. В итоге в школы зачисляют тех, кто раньше подал заявление, а не тех, кто проживает на закреплённой за школой территории.