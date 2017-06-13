Кристина Ильиных стартует на чемпионате Европы по прыжкам в воду

В Киеве стартовал чемпионат Европы по прыжкам в воду. В составе национальной команды выступит екатеринбурженка Кристина Ильиных.
22-летняя спортсменка в составе сборной России выступит в прыжках с трёхметрового трамплина, а также вместе с Надеждой Бажиной представит страну в синхронных прыжках с трамплина такой же высоты.
Календарь соревнований:
15 июня: 12:00*, трамплин 3 метра, квалификация (канал «Матч! Наш спорт»)
15 июня: 20:00, трамплин 3 метра, финал
18 июня: 18:30 трамплин, 3 метра, синхронные прыжки, финал (канал «Матч! Наш спорт»)
* Здесь и далее время уральское
Чемпионат Европы завершится 18 июня
- Опубликовано в №104 от 14.06.2017