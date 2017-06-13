Областная газета
Спорт 13 июня 2017, 18:38

Кристина Ильиных стартует на чемпионате Европы по прыжкам в воду

В Киеве стартовал чемпионат Европы по прыжкам в воду. В составе национальной команды выступит екатеринбурженка Кристина Ильиных.

22-летняя спортсменка в составе сборной России выступит в прыжках с трёхметрового трамплина, а также вместе с Надеждой Бажиной представит страну в синхронных прыжках с трамплина такой же высоты.

Календарь соревнований:

15 июня: 12:00*, трамплин 3 метра, квалификация (канал «Матч! Наш спорт»)

15 июня: 20:00, трамплин 3 метра, финал

18 июня: 18:30 трамплин, 3 метра, синхронные прыжки, финал (канал «Матч! Наш спорт»)

* Здесь и далее время уральское

Чемпионат Европы завершится 18 июня

  • Опубликовано в №104 от 14.06.2017
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Новый магазин часов и ювелирных украшений

Новый магазин часов и ювелирных украшений

Иннопром-2017

Иннопром-2017

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

Вечер одноактных балетов

Вечер одноактных балетов