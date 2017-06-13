"ОГ" выступит информационным партнёром "Ural Music Night"

"Ural Music Night" всегда становится ярким событием. Фото: Алексей Кунилов

"ОГ" выступит информационным партнёром фестиваля "Ural Music Night". Как сообщает пресс-служба Уральской ночи музыки, площадка "Старый новый рок" станет первой на фестивале.

Она расположена около киноконцертного театра "Космос" и 23 июня уже в 13:00 примет первых гостей. Ими станут участники конкурса "Ural Music School". Юные музыканты 12 коллективов сойдутся в конкурсе за право обладать званием лучшей музыкальной группы. Трём самым успешным коллективам будет дана возможность записать авторскую песню в профессиональной студии и сыграть на концерте Вадима Самойлова.

После завершения конкурса в 19:00 на площадку выйдет сам Вадим Самойлов с программой из своих известных песен. Сцена "Старый новый рок" будет звучать до 1:30, и ближе к ночи примет у себя большой концерт. Среди его хедлайнеров группы "Аффинаж", "Быдлоцыкл" и "LampЫ Orchestra".