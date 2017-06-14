Областная газета
Общество 14 июня 2017, 07:25

Летняя жара на Среднем Урале продержится до конца недели

Средний Урал, синоптики, прогноз, неделя, летняя жара, Уральский гидрометцентр, дождь, ветер, град, гроза

Летняя жара на Среднем Урале продержится до конца недели. Фото: Алексей Кунилов

Синоптики прогнозируют летнюю жару на Среднем Урале до конца недели. Днём воздух будет прогреваться до +23...+28, в горах и низинах до +20, в отдельных районах пройдёт дождь, сообщает Уральский гидрометцентр. 

- Первая десятидневка июня была неустойчивой и довольно прохладной. В минувшие трое суток температура воздуха немного повысилась, в большинстве районов достигнув климатической нормы. 12 июня и в ночь на 13 июня почти повсеместно прошли грозовые дожди: в Екатеринбурге за сутки выпала четверть месячной нормы осадков. В ближайшие дни, 14-17 июня, ожидается тёплая летняя погода. В предстоящую пятницу почти повсеместно пройдут грозовые дожди, кое-где сильные дожди. Вероятны град и порывистый ветер, - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Сегодня, 14 июня, днём столбик термометра поднимется до +23...+28. Будет переменная облачность, местами небольшой дождь, в отдельных районах гроза. Ветер юго-западный 4-9 м/с, при грозе  порывы до 18 м/с.

В ночь на 15 июня похолодает до +11...+16, в горах до +8. В четверг днём синоптики обещают до +23...+28, в горах до +20. Ожидаются облачность с прояснениями, небольшой дождь, местами умеренный, в отдельных районах гроза. Ветер юго-западный 5-10 м/с, порывы до 15 м/с.

В ночь на пятницу столбик термометра опустится до +11...+16, в горах до +8. Днём потеплеет до +22...+27, в горах до +19. Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями, небольшой и умеренный дождь, местами сильный, в отдельных районах грозу. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, порывы 15-18 м/с. 

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Новый магазин часов и ювелирных украшений

Новый магазин часов и ювелирных украшений

Иннопром-2017

Иннопром-2017

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

Летняя творческая мастерская "ПЕТРУШКА"

Летняя творческая мастерская