Летняя жара на Среднем Урале продержится до конца недели. Фото: Алексей Кунилов

Синоптики прогнозируют летнюю жару на Среднем Урале до конца недели. Днём воздух будет прогреваться до +23...+28, в горах и низинах до +20, в отдельных районах пройдёт дождь, сообщает Уральский гидрометцентр.

- Первая десятидневка июня была неустойчивой и довольно прохладной. В минувшие трое суток температура воздуха немного повысилась, в большинстве районов достигнув климатической нормы. 12 июня и в ночь на 13 июня почти повсеместно прошли грозовые дожди: в Екатеринбурге за сутки выпала четверть месячной нормы осадков. В ближайшие дни, 14-17 июня, ожидается тёплая летняя погода. В предстоящую пятницу почти повсеместно пройдут грозовые дожди, кое-где сильные дожди. Вероятны град и порывистый ветер, - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Сегодня, 14 июня, днём столбик термометра поднимется до +23...+28. Будет переменная облачность, местами небольшой дождь, в отдельных районах гроза. Ветер юго-западный 4-9 м/с, при грозе порывы до 18 м/с.

В ночь на 15 июня похолодает до +11...+16, в горах до +8. В четверг днём синоптики обещают до +23...+28, в горах до +20. Ожидаются облачность с прояснениями, небольшой дождь, местами умеренный, в отдельных районах гроза. Ветер юго-западный 5-10 м/с, порывы до 15 м/с.

В ночь на пятницу столбик термометра опустится до +11...+16, в горах до +8. Днём потеплеет до +22...+27, в горах до +19. Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями, небольшой и умеренный дождь, местами сильный, в отдельных районах грозу. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, порывы 15-18 м/с.