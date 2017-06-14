В Нижнем Тагиле мальчик получил серьёзную травму из-за упавшей ветки тополя. Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Нижнем Тагиле 11-летний мальчик получил черепно-мозговую травму из-за упавшей на него ветки тополя. По данному факту следственный отдел по Дзержинскому району города СК России по Свердловской области проводит доследственную проверку.

Ребёнок перевезён в Екатеринбург для оказания необходимой медпомощи.

- Установлено, что днём 11 июня мальчик катался на велосипеде по тротуару улицы Северное шоссе в посёлке Северный Нижнего Тагила. В этот момент на него, предположительно, упала ветка тополя, сломанная сильным порывом ветра. Ребёнка с черепно-мозговой травмой обнаружили прохожие, которые вызвали скорую медицинскую помощь, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.

Добавим, следователи СКР установят все обстоятельства случившегося, по итогам проверки ситуации будет дана необходимая правовая оценка.