Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Днём работника миграционной службы. Фото: Алексей Кунилов

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Днём работника миграционной службы, отмечаемым 14 июня. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

- Региональное управление по вопросам миграции ГУ МВД России вносит весомый вклад в обеспечение безопасности, поддержание порядка и стабильности в обществе, защиту от угроз экстремизма. Успешно реализуется госпрограмма содействия переселению наших соотечественников из стран ближнего зарубежья, - отметил Евгений Куйвашев.

По словам врио губернатора, новые методы работы с помощью информационных технологий упростили оформление паспортов и других документов, сократились очереди.

- Уважаемые работники и ветераны миграционной службы! Благодарю вас за ответственность, высокую компетентность, добросовестный подход к делу. Желаю покорения новых профессиональных высот, счастья, здоровья и благополучия! - обратился к свердловчанам Евгений Куйвашев.