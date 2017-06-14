Областная газета
Общество 14 июня 2017, 08:55

Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Днём работника миграционной службы

Свердловская область, свердловчане, поздравление, День работника миграционной службы, врио губернатора, Евгений Куйвашев, 14 июня

Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Днём работника миграционной службы. Фото: Алексей Кунилов

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Днём работника миграционной службы, отмечаемым 14 июня. Об этом сообщает областной департамент информполитики. 

- Региональное управление по вопросам миграции ГУ МВД России вносит весомый вклад в обеспечение безопасности, поддержание порядка и стабильности в обществе, защиту от угроз экстремизма. Успешно реализуется госпрограмма содействия переселению наших соотечественников из стран ближнего зарубежья, - отметил Евгений Куйвашев.

По словам врио губернатора, новые методы работы с помощью информационных технологий упростили оформление паспортов и других документов, сократились очереди.

- Уважаемые работники и ветераны миграционной службы! Благодарю вас за ответственность, высокую компетентность, добросовестный подход к делу. Желаю покорения новых профессиональных высот, счастья, здоровья и благополучия! - обратился к свердловчанам Евгений Куйвашев. 

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Областная газета Свердловской области

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