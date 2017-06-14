Наину Ельцину наградили за поддержку кинофестиваля имени Тарковского "Зеркало". Фото: Алексей Кунилов

Вчера, 13 июня, в городе Плёс Ивановской области открылся XI Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского "Зеркало". На церемонии открытия специальный приз вручили вдове первого Президента России Наине Ельциной за многолетнюю поддержку фестиваля, сообщает пресс-служба фестиваля.

Приз Наине Ельциной вручал министр строительства и ЖКХ Михаил Мень. Президент фестиваля режиссёр Павел Лунгин и губернатор Ивановской области Павел Коньков также наградили композитора Эдуарда Артемьева, написавшего музыку к фильмам "Солярис", "Зеркало" и "Сталкер", "За вклад в развитие киноискусства" .

- Фонд Ельцина всегда поддерживал кинематографистов и, конечно, фестиваль "Зеркало". А сейчас, когда полтора года назад открылся Ельцин Центр, любители кино, помимо фестивалей, могут встречаться там с известными режиссёрами, любимыми актерами... В моём понимании, фестиваль будет жить и продолжать свою жизнь и у нас, - отметила Наина Ельцина на церемонии открытия кинофестиваля.

Добавим, в этом году киносмотр посвящён 85-летию со дня рождения Андрея Тарковского, фестиваль продлится до 18 июня. По традиции в Плёсе пройдёт два конкурса: основной, где соревнуются игровые фильмы со всего мира, и документальный - "Зеркало "Артдокфеста".

Напомним, в Ельцин Центре в апреле ко дню рождения режиссёра прошла специальная программа под названием «Посвящение Андрею Тарковскому».